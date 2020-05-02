Mesafeli bayram

Her yıl binlerce emekçinin katılımıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi, meydanlar boş kaldı. Belediyelerse görevdeki personeli unutmadı.Salgın önlemleri kapsamında ilan edilen üç günlük sokağa çıkma yasağına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, ellerde bayraklar, ağızlarda türkülerle meydanlara akın eden coşkulu kalabalıklar yoktu. Her yıl işçilerin kutlama törenleri için doldurduğu sokaklar boş kaldı. Havadan drone ile görüntülenen İzmir, kısıtlamanın ilk gününde sakinliğiyle dikkat çekti. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü.

Halaylar farklı çekildi

Kutlamaların adresi ise belediyeler oldu. Balçova, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar ve Narlıdere belediye başkanları, sahada görevi başında olan çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Konuşmaların ardından karanfiller dağıtıldı. İşçilerse bayramın geleneği halayı, sosyal mesafeyi ayarlayıp çekti.

Balçova Belediyesi işçileri Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kutlama yaptı. Başkan Fatma Çalkaya’nın çalışma arkadaşlarına eşlik ettiği törende marşlar çalındı, sosyal mesafeye uygun şekilde halaylar çekildi. Yaşanan olağanüstü günlerde tüm personelin alın teri döktüğünü belirten Çalkaya, “Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. Bizler de yönetim olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işçimizin, emekçimizin yanında olacağız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, fen işleri şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilen etkinlikte konuşan Başkan Sandal, “Çalışan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Bu süreçte bütün belediyeler çalışanlarıyla birlikte hizmet destanı yazıyor. Sahadaki arkadaşlarımıza da küçük bir sürprizimiz olacak. Hediye çeki dağıtmakla ilgili bir planımız var” dedi.

Amaç kar değil hizmet

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kovid-19 salgınına karşı fedakarca görev yapan belediye emekçileriyle birlikte 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı alınan tedbirler doğrultusunda şantiye tesisinde kutladı. Teması engellemek için Gümrükçü ve işçiler ellerindeki fırça saplarının uçlarını tutup halay çekti. Ardından konuşma yapan Gümrükçü, “Belediye başkanlığı kar amacı güdülen bir mevki değildir. Dolayısıyla kamu görevini sürdüren siz emekçilerin ürettiği her artı değer, Çiğli halkının faydasınadır. Bu zorlu süreçte halkımıza karşı görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla gösterdiğiniz gayretlerden dolayı sizleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, fen işleri şantiyesindeki belediye çalışanlarına çiçek dağıttı. Dünyanın salgın nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten İnce, “Bu süreçte en büyük görev biz yerel yönetimlere düşüyor. Bugün size bir çiçek vererek gönlünüzü almaya çalışıyoruz. Tüm Güzelbahçelilerin de minnetini, teşekkürünü sizlere iletmek istiyorum” diye konuştu.

Ön safta mücadele

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, salgına karış en ön safta mücadele veren temizlik işçileriyle birlikte 1 Mayıs’ı kutladı, kırmızı karanfiller dağıttı. Sağlık çalışanlarının ardından yerel yönetimler salgına karşı en ön safta mücadele ettiğini dile getiren Selvitopu, “Sizler de bu süreçte Karabağlar Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil ettiniz ve yüzümüzü kara çıkarmadınız. Emek ve alınteriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.