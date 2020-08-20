Mesafeli film keyfi

Amfi Tiyatro’da yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş alanda yıldızlar altında film keyfi yaşadı. Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olan ve Fatma Girik ile Hakan Balamir’in başrollerini paylaştığı filmi çok sayıda vatandaş izledi. Gösterim öncesi yayınlanan ve belediye tarafından hazırlanan Marmaris tanıtım filmi ilgiyle izledi. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Oktay, “Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.