11.08.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR
Mesafeli konser
Yeni Türkü, Koray Hepenson’un genel koordinatörlüğünü üstlendiği Karaburun Mordoğan’daki ECHO Performance’ta 14 Ağustos’ta sahneye çıkıyor.
Yeni Türkü, Koray Hepenson’un genel koordinatörlüğünü üstlendiği Karaburun Mordoğan’daki ECHO Performance’ta 14 Ağustos’ta sahneye çıkıyor. 21.00’de başlayacak olan konserin hem Yeni Türkü hem de Echo için anlamlı olduğunu belirten Hepenson, “Konsere gelmek isteyen herkesten maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını rica ediyoruz. 40. yılını kutlayan Yeni Türkü, Mordoğan’da unutulmaz bir gece yaşatacak” dedi.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.