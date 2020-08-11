Mesafeli konser

Yeni Türkü, Koray Hepenson’un genel koordinatörlüğünü üstlendiği Karaburun Mordoğan’daki ECHO Performance’ta 14 Ağustos’ta sahneye çıkıyor. 21.00’de başlayacak olan konserin hem Yeni Türkü hem de Echo için anlamlı olduğunu belirten Hepenson, “Konsere gelmek isteyen herkesten maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını rica ediyoruz. 40. yılını kutlayan Yeni Türkü, Mordoğan’da unutulmaz bir gece yaşatacak” dedi.