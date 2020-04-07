‘Mesafeli olalım’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüsle mücadele kapsamında Menteşe’de pazarı gezerek denetimlerde bulundu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’le, daha önce Akyol Pazaryeri’nde kurulan ancak Kovid-19 nedeniyle Sosyo-Kültürel Alan’a taşınan pazarda incelemelerde bulunan iki başkan, vatandaşlara maske dağıttı. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükşehir Başkanı Gürün, “Pazaryerlerimizi dezenfekte edip bariyerlerle kapattık. Sebze ve meyvelerin poşetlenmesi, maske ve eldiven kullanımı gibi konulara özellikle dikkat ediyoruz. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın pazaryerlerine alınmamaları konusunda da denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve Hijyen Paketi’ kampanyası doğrultusunda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması için yardımda ve bağışta bulunmak isteyenler, 444 48 01 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi’ne başvurabiliyor.