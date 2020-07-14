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    HaberlerEge Haberleri Mesafeli zumba
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Mesafeli zumba

    Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla salonlarda ara verilen spor kurslarına açık alanlardaki aktivitelerle devam ediyor

    Mesafeli zumba

    Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla salonlarda ara verilen spor kurslarına açık alanlardaki aktivitelerle devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü, son olarak Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Opet’in karşısındaki parkta “7’den 77’ye Zumba Aktivitesi” ile onlarca kadın sporseveri bir araya getirdi. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleşen etkinliğe, çcouklar ve farklı yaş gruplarındaki kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde bir saat boyunca müzik eşliğinde spor yaptı.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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