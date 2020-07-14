Mesafeli zumba

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla salonlarda ara verilen spor kurslarına açık alanlardaki aktivitelerle devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü, son olarak Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Opet’in karşısındaki parkta “7’den 77’ye Zumba Aktivitesi” ile onlarca kadın sporseveri bir araya getirdi. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleşen etkinliğe, çcouklar ve farklı yaş gruplarındaki kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde bir saat boyunca müzik eşliğinde spor yaptı.