12.04.2020 - 00:03 |
Mesafeye dikkat
Manisa’da da vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlarda yoğunluğa neden oldu.
Özellikle fırın, manav ve büfelere akın eden Manisalılar, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Şehzadeler ilçesinde kurulan gece pazarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar, tezgahlardaki ürünleri kısa sürede tüketti.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.