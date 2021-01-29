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    29.01.2021 - 07:00 |

    Mesai öncesi zabıta personeline moral

    Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, sabah mesaisi öncesinde zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu.

    Mesai öncesi zabıta personeline moral

    Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, sabah mesaisi öncesinde zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu. Zabıtaların Kuşadası’nın huzur ve düzenini sağlamak için çok önemli bir görev yürüttüklerine dikkat çeken Limoncu, “Verdiğiniz emekler için tüm vatandaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Limoncu, personelin aktardığı sorunları Başkan Ömer Günel’e ileteceğini söyledi.

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