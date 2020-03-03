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    03.03.2020 - 07:00 |

    Mesaiye, şehitlere duayla başladılar

    İdlib’de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerin yasa boğduğu Menemen’de belediye çalışanları, dün sabah mesailerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

    Mesaiye, şehitlere duayla başladılar

    İdlib’De düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerin yasa boğduğu Menemen’de belediye çalışanları, dün sabah mesailerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Siyah giyen personel, dua ettikten sonra işlerinin başına geçti. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Artık askerlerimiz ölmesi. Yürekler daha fazla yanmasın” dedi. Yas ilan eden Menemen Belediyesi, bir hafta boyunca yapılması planlanan bütün etkinlikler de iptal etti.

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