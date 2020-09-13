Meşeli’de evi yanan vatandaşa destek

Halk buluşmalarına devam eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Meşeli Mahallesi’ni ziyaret etti. Yapılması planlanan işler hakkında sohbet eden Öndeş, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Talihsiz bir kaza sonucu evi yanan vatandaşla da görüşen Öndeş, “Evin yeniden yapılması için belediye olarak tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz” dedi. Öte yandan belediye ekipleri, Ortaklar Mezarlığı’nda eğim sebebiyle kullanılamayan alanda başlattığı istinat duvarı çalışmasını tamamladı. Ayrıca, ekipler, 2020- 2021 eğitim öğretim dönemi öncesi tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.