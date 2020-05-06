Meserret Sokak’a modern görünüm

Merkezefendi Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Meserret Sokak’ın kalitesini yükseltmek, sanat sokağı haline getirmek, nitelikli ve canlı mekân olarak yeniden tasarlamak adına ‘Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Projesi Yarışması’ düzenliyor. Ulusal ve tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasına mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonelleri ve ilgili bölümlerin lisans öğrencileri katılabilecek. Son başvuru günü 26 Haziran.