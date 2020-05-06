BİST98.7380.00EURO7.680.23USD7.090.27ALTIN388.890.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Meserret Sokak’a modern görünüm
    ABONE OL
    06.05.2020 - 07:00 |

    Meserret Sokak’a modern görünüm

    Merkezefendi Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Meserret Sokak’ın kalitesini yükseltmek, sanat sokağı haline getirmek, nitelikli ve canlı mekân olarak yeniden tasarlamak adına ‘Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Projesi Yarışması’ düzenliyor.

    Meserret Sokak’a modern görünüm

    Merkezefendi Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Meserret Sokak’ın kalitesini yükseltmek, sanat sokağı haline getirmek, nitelikli ve canlı mekân olarak yeniden tasarlamak adına ‘Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Projesi Yarışması’ düzenliyor. Ulusal ve tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasına mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonelleri ve ilgili bölümlerin lisans öğrencileri katılabilecek. Son başvuru günü 26 Haziran.

    Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladıKocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

    ‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Koronada acı biber etkisi

    Koronada acı biber etkisi

    Sıradaki Haber