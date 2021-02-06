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    HaberlerEge Haberleri Mesirelik alan, adeta bir çöplüğe dönüştü
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    06.02.2021 - 07:00 | | DHA

    Mesirelik alan, adeta bir çöplüğe dönüştü

    Denizli’nin Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, İsmailler Mahallesi’nin Eyrekler mevkisindeki mesirelik alana çöp atılmasına tepki gösterdi, bölgeye temizlik ekiplerini gönderdi.

    Mesirelik alan, adeta bir çöplüğe dönüştü

    Denizli’nin Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, İsmailler Mahallesi’nin Eyrekler mevkisindeki mesirelik alana çöp atılmasına tepki gösterdi, bölgeye temizlik ekiplerini gönderdi. Başkan Akcan, çöp konteynerlerinin bulunduğunu kaydetti, “Bunlar vicdansız ve ahlaksız. Ayıptır, günahtır. Mesire alanı çöplük olmuş. Çöplerini bırakıp gidenler keşke belediyeyi arasalardı, ekipleri gönderir temizletirdik” dedi. l 

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