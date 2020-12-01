‘Meslek hastalığı kabul edilmelidir’

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, pandemi salgınında ülkemizin geldiği son durum hakkında yazılı açıklama yaptı. Günlük hasta sayısının 30 binleri aştığını, ölen vatandaş sayısının da 200 civarına yükseldiğini bildiren Av. Kılıç, Batman’da çocuk solunum cihazı olmadığı için 1.5 yaşındaki S.A’nın yaşamını yitirdiğini ifade etti. Kılıç, bebeğin ölümünde kimlerin ihmali ya da kusuru olup olmadığının mutlaka araştırılması, kim olduklarının ortaya çıkartılması ve yargılanması gerektiğini bildirdi. Sağlık alanında personel açığının giderilmesi gerektiğine de işaret eden Av. Sevda Erdan Kılıç, “Sağlık emekçileri için Kovid-19 acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir” diye konuştu.