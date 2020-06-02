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    HaberlerEge Haberleri Meslek hastalığı kararı yükü artırır
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    02.06.2020 - 07:00 |

    Meslek hastalığı kararı yükü artırır

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Kovid 19’un meslek hastalığı sayılmasıyla oluşabilecek sıkıntılara dikkat çekti.

    Meslek hastalığı kararı yükü artırır

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Kovid 19’un meslek hastalığı sayılmasıyla oluşabilecek sıkıntılara dikkat çekti. Virüs kolay şekilde her ortamda bulaşabiliyor. Sanayiciler olarak salgın sürecinde hem üretici kesim, hem de devlet olarak çalışanlarımız için en üst seviyede tedbirleri alıyoruz ve destekleri veriyoruz ancak salgının meslek hastalığı sayılması üreticinin özellikle ihracatta rekabet gücünü azaltacak ve istihdamı olumsuz yönde etkileyecektir” dedi.
    Kovid 19’un meslek hastalığı sayılmasının işverenlere kaldıramayacakları bir yük getireceğini sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Virüs kaynaklı durumun meslek hastalığının dışında tutulması konusunun kanun ile hukuki bağlayıcılığının sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bu konuda bakanlıklarımızın detaylı bir çalışma yapacaklarına inancımız tam” diye konuştu.

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