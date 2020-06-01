Meslek odalarının sorunlarını dinledi

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın’ı ziyaret etti. Eczacıların, pandemi sürecinde maske satışından, gece nöbetlerine kadar yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıç, “Maske dağıtımındaki aksaklıklar ve ilaç alımlarında çıkan muayene ücretleri gibi sorunlar, eczacıyı halkla karşı karşıya getirdi. Ayrıca salgında insan sirkülasyonunun artığı eczanelerdeki çalışanlara belirli periyotlarla test uygulanmalı” dedi.

Katılım çağrısı

Kılıç, hayırseverlere de odanın belediyelerle başlattığı askıda reçete kampanyasına katılma çağrısı yaptı.

Kılıç, Yücel ve Yalçın’ı ziyaretlerinde ise meslek odalarının seçim sistemleri üzerinde yapılmak istenen değişiklikler ve Çeşme’de planlanan projeyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Kılıç, TMMOB’un da mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla, kamu, çevre sağlığı, doğal kaynaklar ve kültürel mirasların piyasa koşullarına terk edileceğini dile getirdi.