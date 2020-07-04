04.07.2020 - 00:04 |
Meslek öğrencilerine belediyeden jest geldi
Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen sensörlü dezenfektan Kemalpaşa Belediyesi tarafından satın alındı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan liseyle irtibat kuran belediye, Başkan Rıdvan Karakayalı öncülüğündeki heyetle ziyaret gerçekleştirdi.
Belediye, ilçe içerisindeki teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla iki adet sensörlü dezenfeksiyon cihazı alıp Kemalpaşa’lıların kullanımına sundu.
Gençler bizi gururlandırdı
Cihazların belediye binası girişi ve merkez pazaryerine yerleştirildiğini belirten Karakayalı, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bir lisemizin bu gibi teknolojik üretimlerde bulunması bizi fazlasıyla onurlandırdı. Biz de böylesine bir projeyi desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.