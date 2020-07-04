Meslek öğrencilerine belediyeden jest geldi

Belediye, ilçe içerisindeki teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla iki adet sensörlü dezenfeksiyon cihazı alıp Kemalpaşa’lıların kullanımına sundu.

Gençler bizi gururlandırdı

Cihazların belediye binası girişi ve merkez pazaryerine yerleştirildiğini belirten Karakayalı, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bir lisemizin bu gibi teknolojik üretimlerde bulunması bizi fazlasıyla onurlandırdı. Biz de böylesine bir projeyi desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.