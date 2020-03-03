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    03.03.2020 - 07:00 |

    Meslektaşlarına örnek

    İzmir’in İkiçeşmelik semtinde 46 yıldır pide salonu işleten Hasan Hüseyin Tunç, meslektaşlarına örnek oldu.

    Meslektaşlarına örnek

    İzmir’in İkiçeşmelik semtinde 46 yıldır pide salonu işleten Hasan Hüseyin Tunç, meslektaşlarına örnek oldu. 46 yıldır vergisel yükümlülüklerini aksatmadan yerine getiren Tunç’u, Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürü Aydın Abalı, Müdür Yardımcısı Birsel Akgül ile İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen ziyaret etti. Tunç’un aynı zamanda Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası’nın kurucuları arasında bulunduğunu da kaydeden Erişen, “Hasan ağabeyimiz sadece vergisini değil, tüm yasal vecibelerini aksatmadan yerine getiren, vatandaşlık bilincini özümseyen, genç meslektaşlarımıza örnek olan bir duayenimizdir. Kişiliği, ahlakı ve dürüstlüğü ile çevresinde de sevilen bir esnaf olarak tanınan Tunç, pek çok meslektaşımızın elinden tutan, çıraklıktan itibaren onları yetiştiren ve sektörümüze katkı veren bir meslek büyüğümüz” ifadesini kullandı.
    Ziyaretten mutluluk duyan Tunç da, “Şimdi torunumu yetiştiriyorum” diye konuştu.

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