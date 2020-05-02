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    HaberlerEge Haberleri Mesudiye ve İlyaslı’da karantina kaldırıldı
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    02.05.2020 - 00:03 |

    Mesudiye ve İlyaslı’da karantina kaldırıldı

    Uşak il merkezine bağlı Mesudiye ve İlyaslı köylerinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

    Mesudiye ve İlyaslı’da karantina kaldırıldı

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kararın kurulun son değerlendirmesi sonucunda alındığı belirtildi. Açıklamada, karantinanın kaldırılması kararının bu gece yarısından itibaren uygulanacağı kaydedildi. Köylerdeki denetimlerin devam edeceği belirtildi. İlyaslı köyü 12 Nisan’dan, Mesudiye köyü de 15 Nisan’dan bu yana karantina altında bulunuyordu. l AA

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