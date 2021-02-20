Meta-Su’da işbaşı

Menemen Belediyesi’nde Meta-Su çalışanları ile ilgili yetkilendirmeden kaynaklanan sorun nihayet çözüldü. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın temsilci olarak atanması için yapmış olduğu başvuru Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmişti. İşleme karşı Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda mahkeme, red işleminin iptaline ve temsilci değişikliğinin tesciline karar verdi.

Bizzat gidip çalışanlara işlerinin başına dönebileceklerinin müjdesini veren Pehlivan, “Bugün itibariyle siyaset kaybetmiş, hukuk kazanmıştır. Bundan sonraki süreçte Menemen için, Menemen halkı için canımızı dişimize takacağız” dedi.