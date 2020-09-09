Metro, Narlıdere İstasyonu’na ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temelini 2018’de attığı Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro hattının yapımı devam ediyor. 2 adet tünel açma makinesi (TBM) ile sürdürülen kazı çalışmalarında daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi istasyonlarını birleştiren hat 1, Narlıdere İstasyonu’na ulaştı.

İlk TBM 3 bin 33 metre

Gidiş-geliş şeklinde iki hat üzerinden devam eden derin tünel çalışmalarında ilk TBM 3 bin 33 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM’de de bin 326 metrelik tünel kazıldı. Büyükşehir, metro hattında klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürdürüyor.

Tünelin beton plaklarını yerleştiren TBM sayesinde, inşaat sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve altyapı sorunları en aza iniyor. Bu hattın tamamlanmasıyla istasyon sayısı 24’e, raylı sistemin uzunlığı da 186.5 kilometreye ulaşacak.