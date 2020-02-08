BİST121.015-1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Metro projesine 50 milyon euro
    ABONE OL
    08.02.2020 - 00:12 |

    Metro projesine 50 milyon euro

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Fahrettin Altay-Narlıdere Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi için 50 milyon euro tutarındaki dış finansman sözleşmesini imzaladı.

    Metro projesine 50 milyon euro

    Büyükşehir, egedesonsoz.com’dan Mehmet İşler’in haberine göre, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’yla (BSTDB) dış finansman sözleşmesi imzaladı. Hazine garantisi olmaksızın alınacak krediyle ilgili her türlü yazışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verildi.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
    daha fazla video için
    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza baba ve ekip istifa...

    Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza baba ve ekip istifa...

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Sıradaki Haber