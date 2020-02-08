Metro projesine 50 milyon euro

Büyükşehir, egedesonsoz.com’dan Mehmet İşler’in haberine göre, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’yla (BSTDB) dış finansman sözleşmesi imzaladı. Hazine garantisi olmaksızın alınacak krediyle ilgili her türlü yazışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verildi.