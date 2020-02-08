08.02.2020 - 00:12 |
Metro projesine 50 milyon euro
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Fahrettin Altay-Narlıdere Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi için 50 milyon euro tutarındaki dış finansman sözleşmesini imzaladı.
Büyükşehir, egedesonsoz.com’dan Mehmet İşler’in haberine göre, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’yla (BSTDB) dış finansman sözleşmesi imzaladı. Hazine garantisi olmaksızın alınacak krediyle ilgili her türlü yazışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verildi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.