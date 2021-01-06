06.01.2021 - 00:02 |
Metro Türkiye’den işletmelere destek
Metro Türkiye’nin pandemiden etkilenen yeme içme sektörünü desteklemek için nisan ayında başlattığı “Küçük İşletmem İçin” hareketi, 30 Ekim depreminden etkilenen İzmirli küçük işletmeciye el uzattı. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye, kişi başı 2 bin lira olmak üzere toplam 340 bin liralık destek sağlandı.
Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Aynı zamanda böylesine zorlu bir süreçten geçerken işletmelere daha fazla destek olabilmek için herkesi paket servis ile sipariş vermeye davet ediyoruz” dedi.
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice ise, “İzmir’de yaşanan deprem sonrası maalesef esnaflarımızın pandemide karşılaştığı zorluklar daha da arttı. Paket servis bizim sektörümüzde çok küçük bir pay alıyor. Dolayısıyla sektörümüze yapılacak destekler büyük önem taşıyor. Metro Türkiye’nin başlattığı bu hareket birçok işletmemize adeta can suyu oldu” diye konuştu.