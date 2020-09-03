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    03.09.2020 - 00:09 |

    Metroya 50 milyon Euro

    Metroya 50 milyon Euro

    İzmir Büyükşehir, Narlıdere Metro Hattı Projesi için Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile Hazine garantisiz 50 milyon euro’luk kredi sözleşmesi imzaladı. AIIB, dünyada ilk kez bir belediyeye finansman kaynağı sağladı. Başkan Soyer, “Bu sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itibarını ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

    TANITIM İÇİN FONT ADIMI

    İzmir Vakfı’nın kentin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımında kullanılması için ürettiği İzmir Fontu, 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü’nde kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Soyer, fontun markalaşmaya önemli katkı sunacağını belirtti, İzmir’deki tüm kamu ve özel kurumları, sivil toplum kuruluşları ve odalar ile halkı İzmir Fontu’nu kullanmaya çağırdı.

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