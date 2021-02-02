02.02.2021 - 00:03 |
Metruk binadan etkinlik merkezine
Bornova Belediyesi, Altındağ Serintepe Mahallesi’nde Kandere Parkı içinde bulunan, yıllar boyu kullanılmadığı için metruk hale dönüşen ve çevreden çok şikayet alan binayı yeniledi.
Etkinlik merkezi haline dönüştürdü. Merkezin içinde bulunduğu parkta peyzaj çalışmaları tamamlandı. Binadaki çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa İduğ, “Belediyemize ait olan atıl durumdaki binalarımızın tamamını yenileyerek, vatandaşlarımızın kullanabileceği alanlar yaratmak istiyoruz” dedi.