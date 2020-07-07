Mevlit yemeğinden hastanelik oldular

MANİSA’NIN Ahmetli ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemede, vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Mevlitte ikram edilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler labarutavara gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.