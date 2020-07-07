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    HaberlerEge Haberleri Mevlit yemeğinden hastanelik oldular
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    07.07.2020 - 07:00 | | DHA

    Mevlit yemeğinden hastanelik oldular

    MANİSA’NIN Ahmetli ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mevlit yemeğinden hastanelik oldular

    MANİSA’NIN Ahmetli ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemede, vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Mevlitte ikram edilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler labarutavara gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor. 

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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