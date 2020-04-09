09.04.2020 - 00:02 |
Mevsimlik tarım işçileri güvende
Turgutlu Belediyesi salgına karşı, mevsimlik tarım işçilerinin kalacakları bölgenin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
Bölgede çevre temizliği, haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları ve kullanım alanlarının dezenfekte işlemleri yapıldı. Çöp konteynerleri yerleştirildi. Öte yandan ilçe genelinde kamu kurumları ve muhtarlıklar da ilaçlandı.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.