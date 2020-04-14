Meydan atlara kaldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu. Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü. Bu sırada taylar da annelerini emerek kırsal manzaraları şehir meydanına taşıdı.