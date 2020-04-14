14.04.2020 - 07:00 | | AA
Meydan atlara kaldı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu. Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü. Bu sırada taylar da annelerini emerek kırsal manzaraları şehir meydanına taşıdı.
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