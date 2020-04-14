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    HaberlerEge Haberleri Meydan atlara kaldı
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    14.04.2020 - 07:00 | | AA

    Meydan atlara kaldı

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

    Meydan atlara kaldı

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu. Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü. Bu sırada taylar da annelerini emerek kırsal manzaraları şehir meydanına taşıdı.

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