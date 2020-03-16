‘Meydanımızı istiyoruz’

Karaburun Belediyesi’nce başlatılan Eğlenhoca Köy Meydanı çalışmasının, ihbarlar nedeniyle durdurulmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Halkın yanı sıra ilçedeki STK temsilcilerinin de katıldığı eyleme destek veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, eski mezarlığın üzerine eğlence alanı inşa edildiği, ölülere saygısızlık yapıldığı, ortaya insan iskeletlerinin saçıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Göreve davet etti

Erdoğan, “Amacımız, Kasım’a kadar projeyi tamamlayarak Hurma Zeytin Festivali’ne yetiştirmekti. Proje durduruldu. Hukuka ve yasalara saygımız gereği, ekiplerimizi sahadan çektik. Tüm kamu otoritelerimizi göreve davet ediyoruz” dedi.