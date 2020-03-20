Meydanlar boşaldı

Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Konak ile Gündoğdu meydanları tenhalığıyla dikkat çekti. Meydanlarda olan vatandaşların da tedbirlere uyarak eldiven ve maske ile dışarı çıktığı ve yoğunlukla dezenfektan ile kolonya kullandıkları görüldü. Konak Meydanı’nda kuş yemi satışı yapan Mehmet Uslu, “Mecburen çalışmak zorundayım. İki tane çocuk okutuyorum ve bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Maske ve eldiven takarak tedbir almaya çalıştım” dedi. Ali Korkut ise, “Mecburen dışarı çıktım. Tabi çıkarken bazı küçük önlemler de alınıyor. Mesela ben gelirken vapurun kapalı kısmında değil açık kısmında oturmayı tercih ettim, çünkü uzmanlar kapalı alanlardan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Bunun yanısıra, kişisel hijyenimize de her zamankinden daha fazla dikkat etmeye başladık” diye konuştu.