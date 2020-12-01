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    01.12.2020 - 00:03 |

    Mezunlardan ‘hoş geldiniz’

    Mezunlardan ‘hoş geldiniz’
    YUSUF ÇINAR

    İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği yönetimi, uzun yıllar sonra gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, 84 mezunu Kamil Erkut Güre’yi makamında ziyaret etti, “Evinize hoş geldiniz” dedi. Okul anılarının paylaşıldığı ziyarette Dernek Başkanı Murat Saraç, Güre’ye sürdürülen çalışmaları aktardı. İzmir’de çalışmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu Güre , İzmir Atatürk Lisesi’nden yetişmiş olmaktan duyduğu gururu belirterek derneğe destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Başkan Saraç, günün anısına Güre’ye koşu kampanyası maske ve tişörtlerinden hediye etti.

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