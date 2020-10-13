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    HaberlerEge Haberleri MHP İzmir, yeniden ‘Veysel Şahin’ dedi
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    13.10.2020 - 00:02 |

    MHP İzmir, yeniden ‘Veysel Şahin’ dedi

    MHP İzmir, yeniden ‘Veysel Şahin’ dedi

    MHP İzmir İl Başkanlığı 13. olağan kongresinde Veysel Şahin güven tazeledi. Tarihi Havagazı Fabrikası bahçesinde Kovid-19 önlemleriyle düzenlenen kongrede, divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Tek liste halinde yapılan seçimde, Veysel Şahin yeniden başkanlığa seçildi. İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, son dönemde çıkan orman yangınlarına dikkati çekti. İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da, Azerbaycan konusuna değindi.

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