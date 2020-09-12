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    HaberlerEge Haberleri MHP’li Akçay’dan Ergün’e ziyaret
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    12.09.2020 - 07:00 |

    MHP’li Akçay’dan Ergün’e ziyaret

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı makamında konuk etti.

    MHP’li Akçay’dan Ergün’e ziyaret

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ergün, salgına karşı ilk günden beri mücadele verdiklerini söyledi. Ergün, “Tüm birimlerimizle sahadayız. İnşallah bugünleri de geride bırakırız” dedi. Vatandaşların bu süreçte biraz daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Başkan Ergün, Akçay’a günün anısına özel bir tablo hediye etti.

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