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    22.09.2020 - 07:00 | | AA

    MHP’nin 30 ilçedeki kongreleri sona erdi

    MHP, İzmir’in 30 ilçesinde kongre sürecini tamamladı.

    MHP’nin 30 ilçedeki kongreleri sona erdi

    MHP, İzmir’in 30 ilçesinde kongre sürecini tamamladı. İl Başkanı Veysel Şahin, 9 Eylül’de başlayan kongre sürecinin partilerine yakışır şekilde bittiğini vurguladı.
    Kongreleri birlik temasıyla düzenlediklerini aktaran Şahin, “Türk milliyetçileri ayrılmamalıdırlar. MHP çatısı altında istiklale ve istikbale birlikte yürümelidirler. Liderimizin de bizlere gösterdiği hedef budur” dedi. l 

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