27.07.2020 - 00:02 |
Midyedeki gizli tehlike
İzmir'de sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasındaki midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini, aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.
Zünbülcan, “3-4 adeti geçilmemeli. Midye, alıp bekletilmeden alındığı gün tüketilmeli. Aldığımız yerde de beklememiş olması gerekiyor. Eğer kişi midye tüketecekse mutlaka taze olmasına dikkat etmeli” diye konuştu.