Midyedeki gizli tehlike

Zünbülcan, “3-4 adeti geçilmemeli. Midye, alıp bekletilmeden alındığı gün tüketilmeli. Aldığımız yerde de beklememiş olması gerekiyor. Eğer kişi midye tüketecekse mutlaka taze olmasına dikkat etmeli” diye konuştu.