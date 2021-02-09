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    09.02.2021 - 00:01 |

    Milas Belediyespor seriye devam

    Milas Belediyespor Voleybol Takımı, TVF 1. Lig 14. hafta maçında kendi sahasında karşılaştığı Global Connect Travel Düzce’yi yenerek, liderliğe devam etti.

    Milas Belediyespor seriye devam

    Maça kötü başlayan ekibimiz ilk seti 19-25 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı ve 25-10, 25-22, 25-14’lük setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Aldığı 3 puanla puanını 39’a çıkaran Milas, liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Takımı bu önemli galibiyet için kutlayan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Kendi sahamızda önemli bir galibiyet alarak, hanemize 3 puan daha yazdırdık. Efeler Ligi yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar büyük bir özveriyle mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

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