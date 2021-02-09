Milas Belediyespor seriye devam

Maça kötü başlayan ekibimiz ilk seti 19-25 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı ve 25-10, 25-22, 25-14’lük setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Aldığı 3 puanla puanını 39’a çıkaran Milas, liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Takımı bu önemli galibiyet için kutlayan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Kendi sahamızda önemli bir galibiyet alarak, hanemize 3 puan daha yazdırdık. Efeler Ligi yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar büyük bir özveriyle mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda takımımıza başarılar diliyorum” dedi.