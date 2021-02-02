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    02.02.2021 - 00:01 |

    Milas BLD gümbür gümbür

    Milas’ı TVF 1. Ligi’nde başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı, Ankara deplasmanında kazanarak, evine 3 puanla döndü.

    Milas BLD gümbür gümbür

    Ligin 13. haftasında Ankara’da Ziraat Bankası karşısına çıkan Milas’ın efeleri, 25-27, 25-22,17-25, 21-25’lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Efeler Ligi yolunda önemli bir deplasman galibiyeti alan Milas BLD, puanını 36’ya çıkararak, liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Bu önemli galibiyet için takımı kutlayan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Kulübümüze ve kentimize yaraşır bir şekilde mücadele eden takımımız, Ankara deplasmanında çok önemli bir galibiyet alarak, 3 puanla döndü. Aldığımız bu galibiyetle liderlik koltuğundaki yerimizi koruduk. Başarılı sonuçlar alarak, sezon sonunda Efeler Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

     

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