Milas CHP’de tarım zirvesi

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, CHP İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetimini ziyaret etti. Belirledikleri takvim dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu konuda tarım ve hayvancılığa da ayrı bir önem verdiklerini dile getiren İlçe Başkanı İlgin Göktepe, partililer adına Milas Süt Birliği’ne teşekkür etti.



Ziyarette bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a ise, üreticinin yaşanan ekonomik şartlarda tek başına ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade etti. Milas Süt Birliği ile çalışma içerisinde olduklarını anlatan Tokat, “Birlik üreticilerinin ürettiği sağlıklı sütleri, birlikte gerçekleştireceğimiz Halk Süt Projesi ile ilçemizde belirlenen noktalarda vatandaşa ulaştıracağız” diye konuştu.