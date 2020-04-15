Milas esnafından örnek davranış

Milas’ın semt pazarlarında tezgah açan esnaf, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze ve meyve paketi bağışında bulundu. İçinde domates, biber, patlıcan, elma ve portakal gibi sebze ve meyvelerin yer aldığı paketleri Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dağıttı. Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak, “Yaşadığımız zor süreçte esnafımız milletimizin gönlünün ne kadar zengin olduğunu gösterdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür yardımlar geldiği sürece biz de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.