Milas OSB’de arsa tapuları hazırlanıyor

Muğla’nın ilk ve tek Organize Sanayi Bölgesi olan Milas OSB’de 54 sanayi parselinin tapularının çıkarılmasına başlandı. OSB Müteşebbis Heyeti de parsellerin tahsis ilkelerini belirledi. Buna göre OSB’de tesis kuracak beş sektör ayrı ayrı gruplandırılacak.

Birkaç hafta içinde tamam

Gıda, inşaat, makine, entegre tesis ve tekstil işkolundaki fabrikaların kendilerine tahsis edilen aynı bölgelerde olacağını belirten Milas OSB Müteşebbis Heyet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, “Birkaç hafta içinde tapulama işlemi bitecek. İki yıl içinde üretime geçmeyenlerin parselleri OSB yönetimine geri dönecek ve o güne kadar girişimcinin ödemiş olduğu katılım payları geri verilirken sanayi parseli başka yatırımcıya tahsis edilecek. Milas OSB’deki sanayi parsellerinin yüzde 75’inde üretim başladığında Muğla ilinde ikinci bir OSB kurulabilecek” dedi.