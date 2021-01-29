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    HaberlerEge Haberleri Milas personeline yüzde 39 zam geldi
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Milas personeline yüzde 39 zam geldi

    Milas Belediyesi Emek Personel A.Ş. ile DİSK Genel İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı.

    Milas personeline yüzde 39 zam geldi

    Milas Belediyesi Emek Personel A.Ş. ile DİSK Genel İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. 575 personeli kapsayan sözleşmede, en düşük maaş net 3 bin 367 lira oldu. Sözleşmenin süresi 2.5 yıl olarak belirlendi. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Birimler arasında aynı nitelikte işi yapan çalışma arkadaşlarımızın ücret dengelemesini de sağlamış olduk. Personele ortalama yüzde 39 oranında zam yapıldı. Buna göre en düşük yevmiye 133 lira, bekar bir personel için en düşük maaş 3 bin 367 lira olarak belirlendi” dedi.

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