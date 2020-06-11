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    HaberlerEge Haberleri Milas sezona  hazırlanıyor
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Milas sezona  hazırlanıyor

    Güllük, Ören, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Kazıklı, Bozbük, Gürçamlar gibi mahalleleri sayesinde önemli sahil şeridine sahip Milas Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Milas sezona  hazırlanıyor

    Ekiplerin, bakım, onarım, tamirat, yol çalışması, boya işleri ile plaj düzenlemesini sürdürdüğünü belirten Başkan Muhammet Tokat, “Hassas bir dönemin gerekleri ve hükümetçe belirlenen tedbirler çerçevesinde her yönüyle dikkatli olmalıyız. Özellikle sahillerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim”
    şeklinde konuştu.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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