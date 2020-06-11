Milas sezona  hazırlanıyor

Ekiplerin, bakım, onarım, tamirat, yol çalışması, boya işleri ile plaj düzenlemesini sürdürdüğünü belirten Başkan Muhammet Tokat, “Hassas bir dönemin gerekleri ve hükümetçe belirlenen tedbirler çerçevesinde her yönüyle dikkatli olmalıyız. Özellikle sahillerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim”

şeklinde konuştu.