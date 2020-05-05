Milas, virüse karşı seferber

Milas Belediyesi, koronavirüs salgını ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşa ücretsiz olarak 220 bin maske ve 95 bin çift steril eldiven dağıttı. Ayrıca 15 kişilik temizlik ekibi, 5’te yol yıkama personeli ile ilçe merkezi ve 132 mahalle genelindeki parklar, caddeler, sokaklar, camiler, sağlık kuruluşları, bankalar, eczaneler, işyerleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları binalarında koronavirüse karşı dezenfektan çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kilo klorak, 550 kilo dezenfektan kullanıldı. Belediye, işini kaybeden, işyerlerini açamayan ve maddi zorluk içerisinde kalan vatandaşlarını da unutmadı. 842 erzak kolisi vatandaşın evlerine kadar ulaştırıldı.

125 bin maske yolda

Virüsün görüldüğü ilk günden beri etkin bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Muhammet Tokat, “125 bin maskenin daha ihalesini yaptık, onları da en kısa zamanda Milaslı hemşerilerimizin kullanımına sunacağız” dedi. Bu süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odası’yla işbirliği içerisinde Milas’ta faaliyet gösteren terzi esnafıyla çalışmaya başladıklarını kaydeden Tokat, “Tüm malzemeleri Milas Belediyesi olarak biz alıyoruz, terzilerimizde belli bir ücret karşılığında maskeleri dikiyor. Hem biz daha ucuza maske temin etmiş oluyoruz hem de esnafımıza destek sağlıyoruz” dedi.