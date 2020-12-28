Milas zeytinyağı AB korumasında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas zeytinyağının Avrupa Birliği’nin (AB) coğrafi tescil listesine girmesiyle koruma altına alındığını ve Türkiye’nin AB’den tescil alan ürün sayısının beşe yükseldiğini belirtti. “Milas zeytinyağının hammaddesi olan Memecik türü zeytin, milyonlarca yılda oluşmuş Akdeniz iklimi ve coğrafyasının doğal ürünlerinden biridir” diyen Pakdemirli, “Milas’ın havası, toprağı ve suyunun özellikleri; yağ oranı yüksek, aroması bol, polifenol değerleri zengin olan üstün lezzeti ortaya çıkarıyor. Zeytin ağaçlarının doğal ortamında, insan müdahalesi olmadan kendiliğinden yetişmesi de ürünü tamamen organik kılıyor” ifadelerini kullandı.

Yağlı zeytin sırada

Zeytinyağlarının kalitesine güvenerek yola çıktıklarını vurgulayan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer ise, “Başta AB pazarı olmak üzere artık Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır. Zaman kaybetmeden tanıtım çalışmalarını başlatacağız. Türkiye’de coğrafi işareti bulunan Milas yağlı zeytiniyle ilgili de AB’den coğrafi işaret almak için başvuru yaptık” dedi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise. “Zeytinlerimize gözümüz gibi bakmamız, yağ sıkım aşamalarından kriterleri eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Zeytincilikte kaliteli üretim adına her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yaparak, çiftçilerimize bu yolda destek olacağız” diye konuştu.