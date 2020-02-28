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    28.02.2020 - 07:00 |

    Milas zeytinyağına kooperatif desteği

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, 719 Sayılı Milas Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti.

    Milas zeytinyağına kooperatif desteği

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, 719 Sayılı Milas Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatifin satışını yaptığı ürünler arasında coğrafi işaretli Milas zeytinyağının da olmasını talep eden Özer, “Dışarıdan gelenler ‘Milas zeytinyağını nereden bulacağız?’ diye soruyor. Yeriniz çok önemli bir avantaj sağlıyor. Milas zeytinyağları sizin de raflarınızda olsun” diye konuştu. Kooperatif Başkanı Sadettin Akarca ve Müdür Bahtiyar Karaduman da, “Talebinizi bölge müdürlüğümüze ileteceğiz ve kabul edilmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
    Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından zeytinyağı yağhanelerinde yapılan denetimlerde, çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle birçok işletmeye para cezası kesilmesinin ardından üyeler, MİTSO’dan konuyla ilgili destek istedi. Başkan Özer, ilgili makamlarla iletişime geçeceklerini belirtti.

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