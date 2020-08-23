Milas zeytinyağının AB yolculuğuna kutlama

Üretici, uluslararası pazarda emeklerinin karşılığını alacak olmanın sevincini yaşadı. Birçok kişi ve kurumdan da MİTSO’ya kutlama mesajları geldi.



‘Adımızı dünyaya duyuracak’

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, “Milas zeytinyağı dünyada ve Avrupa’da daha çok tercih edilen, dolayısıyla da ülkemize katma değeri gittikçe yükselen bir ürün olacak” dedi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Türk çiftçisi ve üreticisi için bir moral ve gurur kaynağı olacak” ifadelerini kullandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Milas’ımızın ticaret hacmini genişletecek buna paralel olarak da Milas’ımız dünyada tanınan bir kent olma yolunda ciddi bir adım” diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Milas zeytinyağlarının yurt dışındaki pazara açılmasının önü açılacak.” dedi. Muğla Ticaret Borsaso Meclis Başkanı Uğur Özen de, Milas zeytinyağının, ait olduğu ürün grubunda diğerlerinden farklı, üstün ve kendine haz özellikleriyle eşsiz olduğunun Avrupa’da kabul göreceğini belirtti. TARİŞ 153 No’lu Milas Zytin ve Zeytinyağı T.S.K. Başkanı Kamil Gül, “Karar, zeytinyağımızın gerçek değerinde belirleyici olacağı gibi raf fiyatlarına da gerek yurtiçinde gerek yurtdışında olumlu olarak yansıyacak” dedi.



MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Süreçte emeği geçen, bize her zaman destek olan başta TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan Ülken ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habib Asan’a Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Sayın Hakan Kızıltepe ve ekibine, ayrıca odamız personeline çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.