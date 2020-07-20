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    HaberlerEge Haberleri Milas’a 20 milyon liralık yatırım
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    20.07.2020 - 00:05 |

    Milas’a 20 milyon liralık yatırım

    Milas’a 20 milyon liralık yatırım

    Milas Belediyesi’ne bağlı Labranda Su Şişeleme Fabrikası’nın yenileme çalışmaları sona yaklaşıyor. EKTAM Firması ile imzalanan sözleşmeyle temin edilen yeni  makinelerin montajına başlandı.  Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak yatırım sayesinde üretim kapasitesinin yüzde 600 artacağını ifade eden Başkan Muhammet Tokat, “Yaklaşık üç hafta içerisinde tüm montaj işlemi tamamlanmış olacak. Bu sayede markamız güçlenmiş olarak ve teknolojimizi de yenilemiş olarak tekrar halkımızın hizmetinde olacağız. Üretim kapasitemiz altı kat artacak ve bölgesel su olma özelliğimizi ulusal boyuta taşıyacağız” dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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