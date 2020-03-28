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    HaberlerEge Haberleri Milas’a gelmeyin ricası
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    28.03.2020 - 00:02 |

    Milas’a gelmeyin ricası

    Bodrum’da yaşanan koronavirüs sebepli ölümün ardından, salgın ile ilgili mücadelenin artarak devam edeceğini açıklayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçe sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

    Milas’a gelmeyin ricası

    Önlemleri ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Tokat, “İstanbul’da Bodrum’a yazlığına gelen bir vatandaş hayatını kaynneti. Milas’ta tatilcilerin gözde bölgelerinden, çok sayıda yazlık var. Bu nedenle üzelerek bir süre Milas’a gelmemelerini isteyeceğiz. Ayrıca, cadde ve sokakların yanı sıra parklar, mahalle muhtarlıkları, okullar, camiler, pazaryerleri, bankamatikler ve otobüs durakları gibi kamuya açık alanlarda dezenfekte işlemlerimiz sürüyor” dedi.

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