Milas’a gelmeyin ricası

Önlemleri ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Tokat, “İstanbul’da Bodrum’a yazlığına gelen bir vatandaş hayatını kaynneti. Milas’ta tatilcilerin gözde bölgelerinden, çok sayıda yazlık var. Bu nedenle üzelerek bir süre Milas’a gelmemelerini isteyeceğiz. Ayrıca, cadde ve sokakların yanı sıra parklar, mahalle muhtarlıkları, okullar, camiler, pazaryerleri, bankamatikler ve otobüs durakları gibi kamuya açık alanlarda dezenfekte işlemlerimiz sürüyor” dedi.