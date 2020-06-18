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    HaberlerEge Haberleri Milas’ı 4T’Yle anlattı
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    18.06.2020 - 00:01 |

    Milas’ı 4T’Yle anlattı

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Denizli Radyo ve Televizyonu’nda Haber Merkezi programına katıldı.

    Milas’ı 4T’Yle anlattı

    Milas’ı ve projelerini anlatan Tokat, “İlçemizi 4T’yle anlatabiliriz; tarih, tarım, turizm ve tabiat” dedi. Milas’ın hem Muğla hem de ülke ekonomisini büyük katkılar sağladığını ifade eden Tokat, “Türkiye’de yetişen her 10 zeytin ağacından biri burada. Balık ihracatının yüzde 65’i yine Milas’tan yapılıyor ”dedi. Muğla’nın üçüncü büyük ilçesi olduklarının altını çizen Tokat, şöyle konuştu:

    Sıra kırsalda

    “132 mahalle ve en fazla kıyı şeridine sahip bir ilçeyiz. Çalışmalarımızı her köşede eşit şekilde sürdürüyoruz. İlk dönemimizde İller Bankası aracılığı ile altyapı sorununu ortadan kaldırdık. Şimdi ise kırsal mahallelerimize büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz.”

    Sorunlar için çözüm talimatı

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat esnaf ziyaretlerine Kadıağa Caddesi’nde devam etti. Korona nedeniyle bir çok esnafın zor durumda kaldığını belirten Tokat, eksikliklerin giderilmesi adına ilgili müdürlüklere talimat verdi.

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