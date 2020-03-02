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    HaberlerEge Haberleri Milas’ı tanıtacaklar
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    02.03.2020 - 00:03 |

    Milas’ı tanıtacaklar

    Milas’ı tanıtacaklar

    Tiyatro alanında gösterdikleri başarılarla dikkat çeken Karya Tiyatro Atölyesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve TARİŞ başkanlarına projelerini anlattı, destek istedi. Karya Tiyatro Atölyesi Yöneticisi Dağlar Uygur, hedeflerinin Milas’ın ve ürünlerinin tanıtımını da yapacak bir dizi film çekmek olduğunu ifade etti, “Milaslıların desteğini bekliyoruz” dedi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, Karya Tiyatro Atölyesi’nin çalışmalarını takip ettiğini belirtti, “Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi takdir ediyoruz.
    Dizi film projeniz de heyecan verici. Projenizi üyelerimizle de paylaşarak olanaklarımız ölçüsünde destek verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

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