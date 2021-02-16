Milas’ın efeleri hedefe koşuyor

Alanya’da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Efeler, 23-25, 21-25, 27-29’luk setlerle maçı 3-0 kazanarak, puanını 42’ye çıkardı ve sıralamadaki en yakın takipçisi olan Alanya Belediyespor ile arasındaki puan farkını 5’e yükseltti. Takımı bu önemli galibiyet için kutlayan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Deplasmanda en yakın rakibimizi net bir skorla yendik. En önemli engeli harika bir skorla aştık. Helaliniz var çocuklar, size yaptığımız her şey hakkınızdır. Bu takımla gurur duyuyorum“ dedi.