Milas’ın markasına 20 milyon yatırım

20 milyonluk yatırımla boru hatları, su üretim makinesi, combatik sistem pet şişirme ve kompresör gibi ekipmanların yenilendiği Milas Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Labranda Su, üretime başladı. Tesisi tanıtan Başkan Muhammet Tokat, yeni teknolojilerle üretim hacminin 6 kat artığını belirtti. “Labranda, kentimiz için önemli bir marka” diyen Tokat, “Bu markanın hak ettiği yatırımı ve teknolojiyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da, “Milas halkının hak ettiği bir yatırımdı” dedi

Yeni ürünler

Daha önceki yıllarda sadece 0.5 litre, 1.5 litre, 5 litre ve 19 litrelik damacana su üreten fabrika, yapılan teknolojik yatırım ile 0.33 litre ve 1 litrelik yeni şişelerin yanında, bardak su da üretebiliyor.